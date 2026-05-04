На Орловщине выявили трёх фантомных молокопроизводителей

Они были связаны друг с другом.

Информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Речь идёт об ООО «Глазуновский маслодельный завод» и «Маслово», а также об ИП Королёва Г.М. Нарушения выявили в ходе анализа компонентов информационной системы «ВетИС» — «Меркурий» и «Цербер».

Оказалось, что «Глазуновский маслодельный завод» якобы произвёл 12 тонн сырного зерна из сыра и сливочного масла (как обычного, так шоколадного). При этом площадка была зарегистрирована не как производственный объект, а как торговая точка. Фактически по данному адресу находилось строение, где не могли осуществляться такие масштабные работы.

В итоге площадку исключили из реестра. Также Управление Россельхознадзора аннулировало 12 сертификатов на молочную продукцию.

ООО «Маслово» было зарегистрировано в Глазуновке. Фактически здесь располагалось ОАО «Глазуновский маслодельный завод», прекратившее деятельность ещё в 2001-м году.

Уполномоченные лица ООО оформили транзакции на 3,8 тонны масла — обычного сливочного, шоколадного и топлёного. Однако в документах на сырьё значилось явно недостаточное количество молочного жира. В итоге ведомство аннулировало сертификаты на соответствующие товары.

Также недействительными признали три декларации о соответствии продукции. Оказалось, что они оформлены на основании испытаний, якобы проведённых в лаборатории, которая зарегистрирована по несуществующему адресу (в областном центре).

ИП Королёва Г.М. прекратил свою деятельность в этом году в феврале. Однако при этом продолжил оформлять документы на транспортировку сырого молока (с производственного объекта ООО «Экопрод», которое было зарегистрировано этим же индивидуальным предпринимателем). Речь шла о перевозке 8,5 тонн такой продукции.

Любопытно, что, согласно оформленным документам, при транспортировке якобы использовались легковые автомобили, способные перевозить всего лишь до 600 килограммов. Причём «всплывшие» и у ООО «Маслово».

В итоге площадку данного ИП тоже исключили из реестра. Также были аннулированы учётные записи уполномоченных лиц, оформлявших вышеуказанные сертификаты. Кроме того, Россельхознадзор проинформировал о ситуации и правоохранительные органы.

«Выявленные факты свидетельствуют не только о легализации продукции неизвестного происхождения, но и указывают на признаки организованного преступного сговора», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»