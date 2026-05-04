Орловцы активно возвращают себе уплаченные налоги

Налоговики рассказали о ситуации с вычетами.

С начала 2026 года в УФНС России по Орловской области поступило порядка 37 тысяч налоговых деклараций, заполненных по форме 3-НДФЛ. Жители региона все активнее заявляют свое право на возврат части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Большинство обращений связано с имущественными и социальными вычетами. Об этом сообщили в областной налоговой службе.

По данным пресс-службы ведомства, среди тех, кто вернул налог на доходы физических лиц (НДФЛ) через декларацию, 58,6 процента заявили имущественный вычет, в основном при покупке жилья. Еще 30,3 процента заявителей получили социальные вычеты на лечение, обучение, спорт и другие цели. Остальные обращения приходятся на инвестиционные и иные виды вычетов.

В региональном Управлении ФНС напомнили, что получить налоговый вычет можно и без заполнения 3-НДФЛ, в упрощенном порядке. Для этого достаточно обратиться в организацию или к индивидуальному предпринимателю, которые оказывали услуги, за которые положены налоговые вычеты. При наличии технической возможности сведения о расходах те направят в налоговый орган, а гражданину останется лишь подписать предзаполненное заявление в своем личном кабинете на сайте ФНС России.

Многие пользуются таким механизмом. Так, по состоянию на 1 апреля 2026 года орловцы направили 3195 таких заявлений, из них: 49,3 процента – это имущественные вычеты; 31,2 процента – вычеты по программе долгосрочных сбережений (ПДС); 12,4 процента – социальные вычеты; 7,1 процента – вычеты по операциям на индивидуальных инвестиционных счетах. Средняя продолжительность камеральной проверки по декларациям сейчас составляет восемь дней, добавили в областной налоговой службе. А проверка заявлений на вычет при упрощенном порядке занимает в среднем около трех дней.

В УФНС также напомнили о том, что в конце 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 17.11.2025 № 418-ФЗ. Он отменил возрастные ограничения для участников ПДС при получении вычета. Право на вычет теперь возникает у всех, кто платит НДФЛ и делает сберегательные взносы на свой счет. Однако обязательным условием остаётся минимальный срок договора – 10 лет. При досрочном закрытии договора без уважительных причин, например, потеря кормильца или дорогостоящее лечение, право на вычет утрачивается.

