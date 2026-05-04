В Орле после ДТП госпитализирован подросток-велосипедист

Авария произошла на Карачевском шоссе.

ДТП случилось накануне, 3 мая, в 18 часов 10 минут.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, 47-летний мужчина передвигался на автомобиле «Лада Калина» по улице Солнцевской. Когда водитель выезжал на Карачевское шоссе, он сбил велосипедиста — 2012-го года рождения.

Несовершеннолетний получил повреждения и был госпитализирован.

Кроме того, накануне в Дмитровске при столкновении автомобилей «Мерседес» и «Лада Гранта» пострадала несовершеннолетняя пассажирка отечественной машины — 2017 года рождения. Её также пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»