В Орле после ДТП госпитализирован подросток-велосипедист

4.5.2026 | 11:05 Новости, Происшествия

Авария произошла на Карачевском шоссе.

Фото: vk.com/public99100082

ДТП случилось накануне, 3 мая, в 18 часов 10 минут.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, 47-летний мужчина передвигался на автомобиле «Лада Калина» по улице Солнцевской. Когда водитель выезжал на Карачевское шоссе, он сбил велосипедиста — 2012-го года рождения.

Несовершеннолетний получил повреждения и был госпитализирован.

Кроме того, накануне в Дмитровске при столкновении автомобилей «Мерседес» и «Лада Гранта» пострадала несовершеннолетняя пассажирка отечественной машины — 2017 года рождения. Её также пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU