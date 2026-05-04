В депздраве прокомментировали слияние трёх ЦРБ

Утверждается, что пациенты будут лечиться на прежних местах.

Так заявили представители орловских чиновников, отвечая на вопросы пользователей в социальных сетях (с официального аккаунта областного департамента здравоохранения).

Ранее стало известно, что губернатор Андрей Клычков поручил присоединить к Кромской больнице Дмитровскую и Троснянскую. Это надо будет сделать до 1 августа. Причём Кромская должна получить статус межрайонной больницы.

«Для населения медицинская помощь останется доступной в тех же местах, где она предоставляется сейчас», — пояснили в депздраве. Также утверждается, что изменения не приведут к сокращениям врачей и медработников — наоборот, именно реорганизация «позволит сохранить рабочие места для всех сотрудников».

Более того, планируется расширить «спектр медицинских услуг» («благодаря кадровым резервам») и «выездную службу узких специалистов». Также ожидается, что в созданный межрайонный медицинский центр будут закупать «более современное оборудование».

