Орел купил кашпо на 8 млн рублей

Всего 300 единиц. Высокие, прямоугольные, круглые и обычные.

На электронный аукцион было подано две заявки. Победителем отбора признано ООО «РК «ПИЛЛАРС ПЛЮС» (г. Екатеринбург). Цена контракта – 8 586 680 рублей 50 копеек (начальная была 11,4 млн рублей).

Согласно закупочной документации, требуются по 75 обычных кашпо (вместимость грунта 18–21 кг), высоких (высота с ножками 1077–1090 мм), прямоугольных (длина 670–705 мм), в форме шара. Срок исполнения контракта – 20 августа 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, недавно Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск московской компании «СЦ Эдем» к МБУ «Спецавтобаза». В 2025 году компания поставила Орлу луковицы тюльпанов, но не дождалась полной оплаты.

