Двух орловчанок обвинили в убийстве

Одна из них отправлена в СИЗО, а вторую скоро будут судить.

Прокурор Советского района города Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, преступление было совершено в мае 2025 года. Обвиняемая со своим знакомым распивала спиртные напитки. Собутыльники по какой-то причине поссорились.

Следствие считает, что нетрезвая женщина со значительной силой нанесла мужчине не менее трех ударов по голове пустой стеклянной бутылкой, а затем не менее семи раз ударила его ножом в область шеи и головы. «От полученных ранений мужчина скончался. Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Орла для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Тем временем Орловский областной суд оставил без изменения постановление Мценского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы города Мценска. Обвиняемая ранее не была судима. Об этом сообщила пресс-служба Мценского районного суда. По версии следствия, в январе 2026 года жительница Мценска совершила убийство своего супруга. Мужчина скончался от сочетанной травмы тела и множественных телесных повреждений.

Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Как пояснили в пресс-службе суда, прокуратура поддержала ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и настаивала на его удовлетворении. Сама обвиняемая и ее защитник в суде возражали против ареста. Они просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с пребыванием в СИЗО.

Однако суд согласился с мнением следствия о том, что обвиняемая, оставаясь на свободе, под тяжестью возможного назначения длительного срока лишения свободы может попытаться скрыться от следствия и суда. Или воспрепятствовать производству по делу, в том числе «путем воздействия на потерпевшую и свидетелей, которые приходятся ей родственниками».

Ранее районный суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц семь дней. Защитник обвиняемой обжаловал постановление в апелляционном порядке. В облсуде он просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Однако Орловский областной суд не нашел ни оснований для удовлетворения жалобы, ни существенных нарушений уголовно-процессуального закона, из-за которых постановление суда первой инстанции следовало бы изменить или отменить.

Таким образом, постановление Мценского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу теперь окончательно вступило в законную силу. Поясним, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу применяется в исключительных случаях, когда иные, более мягкие меры, не могут обеспечить надлежащее поведение обвиняемого и полноту расследования. А в данном случае амчанке, при признании ее виновной, грозит длительное лишение свободы.

