В Орле открылась выставка «Музыка фронтовых писем»

В отделе искусств Орловской областной библиотеки имени Бунина открылась историко-патриотическая выставка «Музыка фронтовых писем», посвященная Дню Победы. Экспозиция рассказывает о песнях Великой Отечественной войны, причем рассказывает не просто как об искусстве, а как о звучащей летописи подвига, веры и любви, ставшей целой эпохой в жизни народа. Как пояснили организаторы, выставка проработает по 17 мая.

Посетители могут увидеть CD-диски с легендарными записями: «Священная война» в исполнении ансамбля имени А.В. Александрова, антологии «Песни нашей Победы» и «Героям Курской дуги». На экспонируемых видеокассетах представлены классические фильмы о войне: «Судьба человека», «Сорок первый», «Офицеры», «Летят журавли», «Белорусский вокзал», «Баллада о солдате», «А зори здесь тихие» и другие.

Особое место на выставке занимают редкие книжные издания, отметили в «Бунинке». Среди них можно выделить книгу «Прощание славянки» о судьбе создателя знаменитого одноименного марша, труд Николая Примерова «Воздвигнем памятник гармонии фронтовой», посвященный фронтовым гармонистам, а также исследования Сюзанн Амент и сборник Юрия Бирюкова об истории создания великих мелодий.

Художественный ряд дополняют альбомы о советском плакате и книге «Великая Отечественная война в произведениях советских художников». Завершает экспозицию богатая коллекция нот, включая новинки отдела: сборник «Морские звезды», «Память поколений» для баяна и аккордеона, альманах «Великая Победа» и партитуры для духовых оркестров «Парад Победы».

Главной «изюминкой» выставки является специально созданная зона для прослушивания пластинок на старом граммофоне. Организаторы приглашают всех желающих буквально услышать голос истории. «Позвольте иголке граммофона коснуться старой пластинки, и тихий треск винила перенесет вас в те годы, когда песня была единственным мостиком к дому и самой надежной опорой в бою», – говорят они. «Приходите, чтобы музыка и слово сплелись в единое повествование о мужестве, и вновь пережить чувства, которые вели предков к Великой Победе», – призывают в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”