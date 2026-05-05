Оптимизацию школ и детсадов оценили жители Орловского округа

Стали известны результаты опроса общественного мнения.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского окружного совета с подачи окружной администрации ранее распорядились о проведении опроса общественного мнения в ряде местных населенных пунктов. Жителям Орловского округа было предложено оценить потенциальную возможность оптимизации образовательных учреждений. Опрос касался реорганизации детского сада № 27 в деревне Становое. Судя по результатам, жители поддержали присоединение этого дошкольного учреждения к Оптушанской средней общеобразовательной школе.

Опрос граждан прошел на территории четырех населенных пунктов: деревни Становое, Казанчеево, Ивановское и Золотилова. Соответствующий протокол № 2 от 30 марта 2026 года зафиксировал итоги волеизъявления. Депутаты окружного совета признали опрос состоявшимся и фактически одобрили реорганизацию. Таким образом, детский сад в Становом в обозримом будущем может стать структурным подразделением Оптушанской школы. Окончательное решение за администрацией округа.

Кроме того, на днях в местный парламент поступило еще одно ходатайство главы Орловского муниципального округа. Просит он о проведении аналогичного опроса в отношении детского сада № 5 в поселке Стальной Конь. Это учреждение также предлагается присоединить к школе, а именно к Платоновской основной общеобразовательной школе. Опрос планируется провести в период с 25 мая по 15 июня 2026 года.

Интервьюеры проведут подворовый обход в 13 населенных пунктах: поселок Стальной Конь, деревня Тайное, деревня Овсянниково, село Старцево, деревня Коневка, деревня Булановка, деревня Касьяновка, деревня Леженки, деревня Ольховец, деревня Хардиково, деревня Вязки, поселок Вязковский и поселок Лесной. Опросом планируется охватить минимум 901 человека. Именно столько жителей, обладающих избирательным правом, должны принять участие в опросе, чтобы он был признан состоявшимся.

Формулировка вопроса уже известна: «Согласны ли Вы с реорганизацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 пос. Стальной Конь» Орловского муниципального округа Орловской области в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Платоновская основная общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа Орловской области?»

Члены специально созданной комиссии будут обходить дома на указанной выше территории, предъявлять документы, удостоверяющие личность, и предлагать жителям заполнить опросные листы. Участникам будет достаточно назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и дату рождения, затем поставить любой знак в квадрате под словом «Да» или словом «Нет», после чего дважды расписаться – за участие в опросе и за согласие на обработку персональных данных. При проведении опроса использовать карандаши запрещено, пользоваться можно будет только ручкой.

