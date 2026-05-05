Участникам СВО выдадут по 150 тысяч рублей вместо земельных участков

Областное правительство утвердило новую льготу для ветеранов СВО.

Правительство Орловской области приняло постановление № 271, которым утвердило порядок предоставления единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий – участникам специальной военной операции, а также семьям погибших бойцов. Выплата предоставляется взамен бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Получить деньги могут ветераны боевых действий, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, вне зависимости от нуждаемости в жилых помещениях. Также право на выплату имеют семьи военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших или умерших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе специальной военной операции.

Согласно постановлению правительство при обращении семьи погибшего единовременная денежная выплата предоставляется в равных долях на каждого члена семьи. К ним относятся супруг или супруга, состоявшие на день гибели в зарегистрированном браке, дети до 18 лет, а также дети-инвалиды старше 18 лет и дети до 23 лет, обучающиеся очно, родители погибшего, те, кто находился у них на иждивении. Следующими на очереди являются совершеннолетние дети.

Сумма единовременной денежной выплаты составляет 150 тысяч рублей. Она предоставляется однократно. Главное условие – ветеран или семья должны состоять на учете как лица, имеющие право на получение бесплатного земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом № 1872-ОЗ.

Чтобы оформить выплату, ветеран либо один из членов семьи погибшего или его законный представитель должен подать письменное заявление в филиал казенного учреждения «Областной центр социальной защиты населения» по месту жительства. Сделать это можно лично, через многофункциональный центр или в электронной форме через портал «Госуслуги». К заявлению надо приложить копии документов, удостоверяющих личность и согласие на обработку персональных данных.

Отказать в выплате могут в следующих случаях: несоответствие заявителя установленным требованиям» непредставление или неполное представление документов» недостоверные сведения» наличие исправлений или повреждений в документах». Откажут и в случае, если ветеран или члены его семьи уже получали данную выплату ранее. Финансирование будет обеспечено за счет средств областного бюджета. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Орловской области по социальной политике.

