Орловская полиция случайно «похоронила» мужчину

Пострадавший потребовал компенсацию морального вреда.

Гражданин подал иск в Советский районный суд. Причиной стала ошибка в базе данных УМВД по Орловской области. По запросу из полиции пришла справка о том, что мужчина снят с регистрационного учета в связи со «смертью».

Хотя на самом деле он был жив и даже участвовал в тяжбе о наследстве отца. Из-за ошибки мужчину исключили из числа претендентов на имущество семьи. Позже ошибка обнаружилась, и решение отменили по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Умерший» посчитал, что из-за халатности полиции ему причинили моральный вред. Переживания из-за ложного известия о смерти он оценил в 100 000 рублей.

Однако суд посчитал, что умышленность и виновность действий со стороны сотрудников полиции не доказана (ошибка в базе данных не считается такой). Каких-либо неблагоприятных последствий не наступило (в итоге его права на наследство были восстановлены, на процесс он вызывался по правильному адресу). В удовлетворении иска к УМВД отказано.

