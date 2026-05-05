Суд встал на сторону чиновника, который прищемил палец дверью

5.5.2026 | 7:05 Важное, Закон и порядок, Новости

Заместитель руководителя департамента администрации Орловской области отсудил 150 тысяч.

ИА “Орелград”

Мужчина состоял на государственной гражданской службе в должности заместителя руководителя департамента – начальника управления по государственному надзору за техническое состояние самоходных машин и других видов техники департамента надзорной и контрольной деятельности. 4 августа 2025 года утром в период следования на работу получил травму (садясь в автомобиль, прищемил палец руки). Ему была оказана первая медицинская помощь и наложена лангетка. «Ушиб пальца кисти без повреждения ногтевой пластинки». Больничный открывался дважды, в общей сложности на 16 дней (перерыв был связан с командировкой в Москву).

Мужчина  обратился по месту работы с заявлением по вопросу выплаты в порядке, установленном Законом Орловской области в рамках обязательного государственного страхования жизни и здоровья государственных гражданских служащих. Департамент посчитал, что травма не связано с исполнением служебных обязанностей. Пострадавший имел иную позицию и обратился в суд.

Советский районный суд указал, что травма получена в период действия служебного контракта (до января 2026 г.), а путь на работу охватывается понятием «следование к месту службы», которое прописано в областном законе о страховании госслужащих. Решено взыскать с департамента в пользу истца страховую сумму — 141 645 рублей (5 должностных окладов за временную утрату трудоспособности), компенсацию морального вреда — 10 000 рублей, расходы на юриста — 30 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU