Суд встал на сторону чиновника, который прищемил палец дверью

Заместитель руководителя департамента администрации Орловской области отсудил 150 тысяч.

Мужчина состоял на государственной гражданской службе в должности заместителя руководителя департамента – начальника управления по государственному надзору за техническое состояние самоходных машин и других видов техники департамента надзорной и контрольной деятельности. 4 августа 2025 года утром в период следования на работу получил травму (садясь в автомобиль, прищемил палец руки). Ему была оказана первая медицинская помощь и наложена лангетка. «Ушиб пальца кисти без повреждения ногтевой пластинки». Больничный открывался дважды, в общей сложности на 16 дней (перерыв был связан с командировкой в Москву).

Мужчина обратился по месту работы с заявлением по вопросу выплаты в порядке, установленном Законом Орловской области в рамках обязательного государственного страхования жизни и здоровья государственных гражданских служащих. Департамент посчитал, что травма не связано с исполнением служебных обязанностей. Пострадавший имел иную позицию и обратился в суд.

Советский районный суд указал, что травма получена в период действия служебного контракта (до января 2026 г.), а путь на работу охватывается понятием «следование к месту службы», которое прописано в областном законе о страховании госслужащих. Решено взыскать с департамента в пользу истца страховую сумму — 141 645 рублей (5 должностных окладов за временную утрату трудоспособности), компенсацию морального вреда — 10 000 рублей, расходы на юриста — 30 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

