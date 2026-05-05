Под Ливнами цинично ограбили святой источник

Сообщается, что информацию об этом происшествии донесли до губернатора.

Речь идёт об источнике в честь Матроны Московской, который находится у деревни Угольное. Вандалы нападают на него постоянно. Предыдущий инцидент имел место совсем недавно.

Однако теперь всё произошло с особым цинизмом. 2 мая, в день памяти святой, здесь совершил службу епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

«Уже на следующий день, 3 мая, ящик для пожертвований был грубо вскрыт болгаркой, деньги украдены», – пишет «Уездный город Ливны».

В епархии сообщили, что заявление о происшествии направлено в правоохранительные органы, причём одновременно в полицию, Следственный комитет и прокуратуру. Также там рассказали, что информация доведена и до губернатора.

«Надеемся, злоумышленников найдут и они будут наказаны по закону», – указал секретарь епархии Александр Прищепа.

