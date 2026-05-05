Администрации Орла придется заплатить за сбежавшего из детсада ребенка

Родители ребенка, сбежавшего из детсада и попавшего под машину, отсудили 350 тысяч рублей.

28 сентября 2023 года 5-летний воспитанник детского сада № 31 во время прогулки самовольно покинул территорию через незапертую калитку, вышел на дорогу и попал в ДТП. Ребенок получил травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Заведующая детсадом была признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд установил, что учреждение не обеспечило должный надзор за малолетним.

Родители также подали в Советский районный суд Орла иск о взыскании компенсации морального вреда – по 1 000 000 рублей.

Мальчик продолжает ходить в старый детский сад. Приходит спокойно, без страха или негатива, отношение к учреждению у ребенка положительное, заявили в учреждении. Он выполняет все режимные моменты, с интересом занимается, с удовольствием общается с детьми и взрослыми, участвует в праздниках и развлечениях. У ребенка хороший аппетит и спокойный дневной сон. Во время пребывания в дошкольном учреждении никогда не вспоминает о случившемся в этот день, не задает вопросов о жизни и смерти, не проявляет фиксации на несчастном случае, произошедшем с ним. По прению представителя учреждение, это все противоречит предположениям истцов о неизгладимости отпечатка о происшествии в детском сознании.

Суд возразил: мальчик получил травмы, проходил лечение и реабилитацию. Происшествие отразились на состоянии его родителей, которым, по мнению суда, также причинены нравственные страдания обусловленные переживаниями по поводу здоровья сына, а в момент сообщения об уходе ребенка из дошкольного учреждения – боязнь за его жизнь. Суд частично удовлетворил иск: в пользу ребенка взыскано 150 000 рублей, в пользу отца м матери 100 000 рублей каждому.

Основным ответчиком является детский сад № 31. Однако, если у учреждения не хватит собственных средств, недостающую сумму взыщут с администрации Орла.

