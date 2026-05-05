Суд взыскал с орловской больницы компенсацию за ненадлежащее лечение ребенка

5.5.2026 | 9:27 Закон и порядок, Медицина, Новости

Мальчик умер.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Советский районный суд Орла частично удовлетворил иск семьи к БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина» о компенсации морального вреда. Поводом для обращения послужила смерть 4 января 2021 года несовершеннолетнего, который 11 дней безуспешно лечился от болей в животе и рвоты в различных медицинских учреждениях города, включая больницу им. Боткина. Родители и брат погибшего требовали взыскать по 3 миллиона рублей в пользу каждого.

В ходе разбирательства была назначена комплексная медицинская экспертиза, которая выявила многочисленные дефекты оказания медицинской помощи на всех этапах: недостаточный сбор анамнеза, недооценку тяжести состояния ребенка, несвоевременное проведение диагностики и неверную маршрутизацию пациента. В частности, эксперты указали, что при повторном обращении 26 декабря 2020 года врачи необоснованно списали симптомы на функциональное расстройство кишечника, хотя боли и рвота требовали срочного исключения острой хирургической патологии. При этом суд также отметил, что родители отказались от предложенной госпитализации 27 декабря и не всегда выполняли рекомендации врачей.

Оценив степень нравственных страданий истцов, причиненных потерей ребенка, а также принимая во внимание вину медицинского учреждения и сложность диагностики редкой патологии (дивертикула Меккеля), суд решил взыскать с больницы им. Боткина компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей в пользу каждого из трех истцов.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU