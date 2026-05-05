Суд взыскал с орловской больницы компенсацию за ненадлежащее лечение ребенка

Мальчик умер.

Советский районный суд Орла частично удовлетворил иск семьи к БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина» о компенсации морального вреда. Поводом для обращения послужила смерть 4 января 2021 года несовершеннолетнего, который 11 дней безуспешно лечился от болей в животе и рвоты в различных медицинских учреждениях города, включая больницу им. Боткина. Родители и брат погибшего требовали взыскать по 3 миллиона рублей в пользу каждого.

В ходе разбирательства была назначена комплексная медицинская экспертиза, которая выявила многочисленные дефекты оказания медицинской помощи на всех этапах: недостаточный сбор анамнеза, недооценку тяжести состояния ребенка, несвоевременное проведение диагностики и неверную маршрутизацию пациента. В частности, эксперты указали, что при повторном обращении 26 декабря 2020 года врачи необоснованно списали симптомы на функциональное расстройство кишечника, хотя боли и рвота требовали срочного исключения острой хирургической патологии. При этом суд также отметил, что родители отказались от предложенной госпитализации 27 декабря и не всегда выполняли рекомендации врачей.

Оценив степень нравственных страданий истцов, причиненных потерей ребенка, а также принимая во внимание вину медицинского учреждения и сложность диагностики редкой патологии (дивертикула Меккеля), суд решил взыскать с больницы им. Боткина компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей в пользу каждого из трех истцов.

