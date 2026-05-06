Орел сдал в аренду участок на Новосильском шоссе

Под производственную деятельность.

Подведены итоги электронного аукциона, объявленного в середине апреля. Победителем признана Добрикова Татьяна Владимировна. В аренду предоставляется земельный участка на Новосильском шоссе (кадастровый номер 57:25:0031126:221) площадью 2959 кв. м. Предназначен для производственной деятельности. На участке нет зданий и строений, обременения и ограничения использования отсутствуют.

Срок аренды — 5 лет 6 месяцев. Срок освоения и строительства аналогичный. Арендная плата устанавливается по итогам аукциона – 315 770 рублей в год.

Арендатор не вправе передавать участок в субаренду, уступать права или вносить их в уставный капитал других обществ — обязательства должны быть исполнены лично, указано в документации в ГИС «Торги».

Договор считается заключенным с момента подписания и регистрации в Росреестре. При этом он сам является актом приема-передачи участка — отдельного документа не требуется.

