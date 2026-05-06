Бюджет Ливен подрос на 1,1 миллиона рублей

Доходы и расходы скорректировали без изменения дефицита.

Депутаты Ливенского горсовета увеличили общий объем доходов бюджета Ливен на 2026 год до 1,664 миллиарда рублей. Рост на 1,119 миллиона рублей произошел за счет двух источников: увеличения объема налоговых и неналоговых доходов на 1,054 миллиона рублей (297,5 тысячи рублей – доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, а 757,4 тысячи рублей – доходы от приватизации муниципального имущества) и увеличения объема безвозмездных поступлений на 65 тысяч рублей.

Расходная часть бюджета также увеличена на 1,119 миллиона рублей и составит теперь 1,743 миллиарда рублей. При этом резервный фонд администрации сокращен на 300 тысяч рублей, а расходы на «другие общегосударственные вопросы» будут увеличены на 3,916 миллиона рублей. Дорожное хозяйство дополнительно получит 150 тысяч рублей. «Другие вопросы в области национальной экономики» сокращены на 4,116 миллиона рублей, и это самая крупная сумма сокращения при перераспределении средств.

Жилищное хозяйство дополнительно получит 3,05 миллиона рублей, коммунальное хозяйство – 1,01 миллиона рублей, а вот расходы на благоустройство местные власти решили сократить на 2,981 миллиона рублей. Кроме того, финансирование дошкольного образования уменьшено на 482,4 тысячи рублей, зато общее образование получит дополнительно 646,8 тысяч рублей. Кроме того, 200 тысяч рублей власти города добавили на социальное обеспечение населения. С другой стороны, расходы на массовый спорт сокращены на 180,4 тысячи рублей.

Что касается дефицита бюджета, который на 2026 год запланирован в размере 78,891 миллиона рублей, то Бюджетный кодекс РФ ограничивает его 10 процентами от годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений. По расчетам городской Контрольно-счетной палаты, которая предварительно изучила проект внесения изменения в бюджет, лимит для Ливен составляет 48,229 миллиона рублей. Однако кодекс позволяет превысить ограничение в пределах суммы поступлений от продажи муниципального имущества или снижения остатков средств на счетах. В новом решении о бюджете эти источники составляют 30,661 миллиона рублей.

Таким образом, итоговый дефицит полностью укладывается в допустимые рамки. Источниками покрытия дефицита заявлены бюджетные кредиты в сумме 46,311 миллиона рублей и изменение остатков средств на счетах бюджета в сумме 32,579 миллиона рублей. При этом верхний предел муниципального внутреннего долга города сохранен на уровне 120 миллионов рублей. Но стоит отметить, что по состоянию на 1 апреля 2026 года фактическая задолженность по бюджетному кредиту составила всего 29,25 миллиона рублей, что значительно уступает установленному лимиту.

ИА “Орелград”