Орловское УФАС предупредило газовщиков

Предупреждение выдано за признаки навязывания условий потребителям.

Орловское Управление Федеральной антимонопольной службы России выдало предупреждение компании «Газпром межрегионгаз Орел» в связи с выявленными признаками нарушения антимонопольного законодательства. Компанию заподозрили в навязывании невыгодных условий неопределенному кругу потребителей газа. По версии антимонопольщиков, газоснабжающая организация требовала от потребителей проводить измерения приборов учета газа, расположенных в квартирах, принадлежащих ОАО «РЖД», исключительно по аттестованной методике.

В пресс-службе Орловского УФАС добавили, что компания настаивала на установке счетчиков, которые производят прямые измерения и на выходе показывают количество газа, приведенное к стандартным условиям. По мнению антимонопольного органа, подобные действия недопустимы и ущемляют интересы неопределенного круга потребителей газа.

В ведомстве напомнили, что навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него, прямо запрещено пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Действия компании ограничивают выбор способа учета потребленного ресурса, считают в антимонопольной службе региона. Впрочем, сами газовщики могут с этим поспорить, тем более что действия и решения антимонопольного органа можно обжаловать и оспаривать, в том числе в судебном порядке.

Добавим, что в соответствии с антимонопольным законодательством, принятие решения о возбуждении дела о нарушении пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции без вынесения предупреждения и до завершения срока его выполнения не допускается. Предупреждение содержит требование прекратить действия, содержащие признаки нарушения, и подлежит обязательному рассмотрению в срок, указанный в документе.

В данном случае антимонопольщики потребовали устранить в установленный ими срок выявленные признаки «навязывания условий». Исполнение предупреждения находится на контроле Орловского УФАС России. Если компания не выполнит требования антимонопольного органа в установленный срок, УФАС вправе инициировать возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. А это может повлечь за собой административную ответственность и оборотные штрафы.

ИА “Орелград”