Прокуратура опротестовала премии главы Орловского округа

Надзорное ведомство потребовало внести изменения в порядок премирования.

Орловский окружной Совет рассмотрел на своей очередной сессии протест районной прокуратуры. Ранее надзорное ведомство опротестовало местный нормативный акт о финансовом обеспечении полномочий главы Орловского муниципального округа. Протест сначала был рассмотрен профильным комитетом, предварительно. Затем депутаты решили внести вопрос в повестку дня сессии и подготовили проект внесения изменений в порядок премирования главы.

Поводом для корректировки документа стало представление надзорного ведомства от 1 апреля 2026 года. А оспариваемое решение было принято в ноябре 2021 года. Прокуратура усмотрела в действующей редакции порядка недостаточную регламентацию оснований и условий выплаты премий выборному должностному лицу. По мнению прокуратуры, документ не содержит четкого перечня критериев, по которым оценивается деятельность главы для назначения квартальных и годовых премий.

Из скорректированного решения, в частности, следует, что главе округа могут выплачиваться квартальные премии и премия по итогам года. Оценка деятельности для премирования будет производиться по 11 критериям. В их числе: надлежащее исполнение главой нормативных правовых актов РФ, Орловской области и муниципальных актов; добросовестное исполнение полномочий, возложенных законодательством; своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан и организаций; соблюдение порядка работы со служебной информацией.

Также будет оцениваться выполнение главой в оперативном режиме большого объема работы, ненормированность рабочего дня, уровень исполнительской дисциплины, своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, участие в подготовке, организации и проведении общественно значимых мероприятий, профессионализм и личный вклад в общий результат работы органов местного самоуправления. Кроме того, при назначении премий должно учитываться отсутствие или наличие обоснованных жалоб на деятельность администрации округа и ее должностных лиц.

Размеры премий главе будут устанавливаться решениями окружного Совета. Также вводится пять четких праздничных дат, в честь которых главе округа могут выплачиваться премии в размере ежемесячного денежного содержания. В этом списке: Новогодние каникулы; День защитника Отечества (23 февраля); День местного самоуправления (21 апреля); День Орловского муниципального округа; День народного единства (4 ноября). Данные выплаты будут производиться на основании распоряжения администрации округа.

Также решено ввести важное ограничение. Согласно ему все премии, как квартальные и годовые, так и праздничные, будут выплачиваться главе округа только при наличии финансовой возможности в бюджете округа и с учетом соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на соответствующий год. Таким образом, депутаты и прокуратура фактически закрепляют баланс между стимулированием главы и бюджетной дисциплиной, исключив автоматическое премирование вне зависимости от реального состояния муниципальной казны.

