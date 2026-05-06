Чиновники на торгах грубо ошиблись из-за авиационной опасности

УФАС отменило итоги аукциона, в котором победил «недобросовестный» участник.

Орловское УФАС России признало обоснованной жалобу гражданина на действия организатора торгов, а именно отдела по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района. Как следует из материалов дела, при проведении электронного аукциона на право аренды земельного участка к участию допустили человека, сведения о котором внесены в реестр недобросовестных участников аукциона (РНУА).

Как уже рассказывал «Орелград», лотом был земельный участок площадью 767 квадратных метров, расположенный по переулку Интернациональному в Малоархангельске. Вид разрешенного использования этой земли: хранение автотранспорта. Начальная цена лота составляла всего 6817,05 рубля. Извещение о торгах было размещено в государственной информационной системе 24 марта 2026 года.

Согласно пункту 8 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, заявитель не допускается к участию в аукционе, если в реестр недобросовестных участников аукциона внесены сведения о нем самом, а также об учредителях или участниках юридического лица. В данном случае, как было установлено при рассмотрении дела, Ставропольским УФАС России 12 октября 2024 года в РНУА были внесены сведения об ООО «Ариэль Консалтинг».

Учредителем этого общества является гражданин, которого, несмотря на наличие записи в реестре, аукционная комиссия допустила к участию в торгах. Более того, он был признан победителем аукциона. В ходе рассмотрения жалобы представитель администрации Малоархангельского района признал нарушение. В письменных пояснениях было указано, что произошла ошибка из-за технического сбоя.

Чиновники пояснили, что во время работы комиссии был объявлен сигнал авиационной опасности, что могло вызвать сбой в работе интернета. Мол, поэтому система, возможно, не выявила наличие гражданина в «черном списке». Комиссия Орловского УФАС признала жалобу обоснованной, усмотрев в действиях аукционной комиссии нарушение требований подпункта 4 пункта 8 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Организатору торгов выдано предписание.

УФАС потребовало отменить протокол об определении участников и протокол об итогах аукциона, установить новые даты рассмотрения заявок и проведения торгов, а также уведомить об этом всех заявителей. Исполнение предписания необходимо подтвердить до 4 июня 2026 года. Кроме того, материалы рассмотрения жалобы направлены ответственному должностному лицу УФАС для решения вопроса о привлечении должностных лиц, допустивших нарушение, к административной ответственности. Однако добавим, что решение и предписание могут быть обжалованы в судебном порядке.

