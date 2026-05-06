Россияне стали активнее покупать залоговые автомобили и недвижимость

6.5.2026 | 10:07 Новости, Экономика

Интерес к непрофильным банковским активам вырос.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

По данным аналитиков ВТБ, в первом квартале 2026 года значительно вырос интерес граждан к непрофильным активам, находящимся в собственности банков. Основными драйверами спроса стали подержанные автомобили и вторичное жилье, которые привлекают сниженной ценой и возможностью совершить сделку с надежным продавцом без дополнительных расходов на риелторов и посредников.

Особенно заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. Количество сделок по продаже машин в сервисе «КомиссиON» увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж вырос в 3,5 раза. Средняя цена залогового автомобиля – 943 тысячи рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.

В сегменте недвижимости динамика оказалась более сдержанной: число сделок выросло на 50%, а объем продаж — на 44%. При этом количество просмотров объявлений незначительно снизилось, несмотря на рост числа предложений на 60%. Средний чек на залоговую недвижимость составил 5,3 миллиона рублей, что лишь на 3% выше прошлогоднего показателя.

 «Для клиентов сегодня особенно важно выгодно купить актив по хорошей цене с минимальными рисками и максимальной прозрачностью, и непрофильные банковские активы этим целям соответствуют», – отметил  руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.

По оценке банка, спрос на залоговые автомобили продолжит расти. Этому способствуют расширение предложения, развитие цифровых каналов продаж и удобство клиентского пути. В сегменте недвижимости ожидается умеренная динамика.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

