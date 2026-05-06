Поддержка бизнеса во Мценске вызвала вопросы

Тревожную тенденцию подметила Контрольно-счетная палата города Мценска.

Проверку предоставления муниципального имущества с целью оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства провела Контрольно-счетная палата города Мценска. Ситуация оказалась запутанной. По мнению аудиторов, целевой показатель муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске» не дает объективной оценки помощи такому бизнесу. К тому же он в течение проверенного периода не выполнялся.

Так, в 2022 году данный показатель был исполнен на 94,4 процента, в 2023 году – на 89,5 процента, в 2024 году – всего на 76,2 процента. «Данный целевой показатель ежегодно снижается», – подчеркивает КСП. По итогам проверки представление об устранении нарушений было направлено в адрес управления по муниципальному имуществу и администрацию города Мценска, о выявленных нарушениях также была проинформирована Мценская межрайонная прокуратура.

Ранее глава города Мценска Андрей Беляев в своем отчетном докладе сообщил, что на начало 2026 ода в городе насчитывался 1151 субъект малого и среднего предпринимательства, что на 49 единиц больше, чем годом ранее. Градоначальник отметил положительную динамику по самозанятым – гражданам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На начало 2026 года во Мценске был зарегистрирован 2981 самозанятый, за прошедший год их количество увеличилось более чем на 14 процентов.

«Поддержка сектору малого и среднего предпринимательства оказывается по следующим направлениям: развитие микрофинансирования, развитие системы гарантий и поручительства по кредитным договорам, – следует из отчета главы города. – Гарантийным фондом Орловской области в 2025 году выдано три гарантии на сумму 3 миллиона рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитные средства в размере 9,7 миллиона рублей. Фондом микрофинансирования Орловской области выдано 10 займов субъектам МСП города Мценска на сумму 26,6 миллиона рублей».

Андрей Беляев также подчеркнул, что имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан является одним из основных направлений развития малого и среднего бизнеса. По его словам, в городе сформирован и ежегодно дополняется перечень муниципального имущества, которое может быть передано в пользование представителям МСП. По состоянию на 1 января 2026 года в этот перечень было включено 16 объектов.

