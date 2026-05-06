Дорогу в деревне Сомово приведут в порядок по решению суда

Техническое состояние дороги не укладывается в требования государственного стандарта.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел административное исковое заявление прокурора Троснянского района, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком по делу выступила администрация Троснянского района. Прокурор в своем иске требовал обязать чиновников привести сельскую дорогу в нормативное состояние.

Ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратура установила, что участок автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенный в деревне Сомово, находится в неудовлетворительном состоянии. По итогам обследования был составлен акт, зафиксировавший все выявленные нарушения.

Из него следует, в частности, что дорога имеет щебеночно-грунтовое покрытие протяженностью560 метров. Ее ширина варьируется от двух до трех метров. После дождя на проезжей части образуются «повреждения покрытия». В целом, по мнению прокуратуры, данный участок не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017 и СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

Установленные нарушения, как отметил в своем иске прокурор, лишают граждан гарантий законности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, могут повлечь дорожно-транспортные происшествия и увеличивают вероятность возникновения аварийных ситуаций на дороге. Как рассказали в пресс-службе суда, исковое заявление прокурора было удовлетворено полностью.

Администрацию Троснянского района обязали в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу привести указанный участок автомобильной дороги в соответствие с требованиями ГОСТ и строительных норм и правил. Поскольку решение еще не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в апелляционном порядке. Напомним, что за надлежащее содержание автомобильных дорог местного значения отвечают именно органы местного самоуправления. По сути, от них во многом зависит безопасность жизни и здоровья граждан.

