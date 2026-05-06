В Орле задержали подозреваемых в вымогательстве у участника СВО

Это двое временно безработных граждан 2001 года рождения.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

По текущей версии, данные граждане, угрожая насилием, осуществили вымогательство на общую сумму около полутора миллионов рублей. Пострадал не только сам участник специальной военной операции, но и члены его семьи.

Предполагаемую противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ по Орловской области совместно с коллегами из Управления МВД по нашему региону. Также силовую поддержку оказало Управление Росгвардии.

Подозреваемых задержали с поличным. Уголовное дело возбуждено по статье «вымогательство, совершённое в целях получения имущества в крупном размере» (163 УК, часть 3, пункт «б»).

ИА «Орелград»