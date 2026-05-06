Из Орловщины на СВО отправили шесть автомобилей

Это сделали совместными усилиями.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, отправку организовали по инициативе надзорного ведомства, но вместе с региональным отделением Общероссийского народного фронта, а также фондом ОНФ «Всё для Победы!».

Транспортные средства предназначаются для подразделений беспилотной авиации. Машины передавали прокурор Орловской области Алексей Тимошин, председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, глава регионального отделения ОНФ и депутат регионального парламента Владимир Филонов. Принял помощь участник СВО – начальник службы беспилотных систем Борис Трышкин.

Как указал Алексей Тимошин, мероприятие приурочили к предстоящему Дню Победы.

«Перед отправкой все транспортные средства прошли тщательный техосмотр и подготовку. Очень важно, чтобы наши братья, кто сейчас выполняет боевые задачи, ощущали нашу поддержку, что мы все в одном строю, и цель у нас одна – Победа. Победа будет за нами!» – высказался прокурор Орловской области.

