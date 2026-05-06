Мэр Орла анонсировал снос сараев на улице Ленина

Они находятся рядом с недавно снесённым домом №30-А.

Его не стало месяц назад. Дом был построен как минимум в 1917 году, но не находился под охраной. В 2014 его признали аварийным, а затем расселили.

После этого стали более заметны сараи, расположенные прямо по соседству. Как стало ясно из диалога в социальных сетях, в котором поучаствовал и мэр Орла Юрий Парахин, их должна постигнуть такая же судьба.

«Планируем снос сараев, ищем владельцев и проводим соответствующие процедуры», — написал мэр.

Как именно будет использоваться данный участок земли — пока не известно.

