На Орловщину из-за границы ввезли 1,3 миллиона саженцев и подвоев

6.5.2026 | 11:23 Закон и порядок, Новости

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Такой объём соответствующих импортных поставок ведомство проконтролировало с начала года.

В частности, в апреле в Орёл на склад временного хранения ООО «Далк» доставили 898 тысяч саженцев и подвоев яблони, а также косточковых культур. Странами отправки являлись Италия и Сербия.

Россельхознадзор проверял сопроводительные документы и отбирал образцы для лабораторных исследований. В итоге специалисты признали, что посадочный материал соответствует всем требованиям, и допустили его к использованию.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

