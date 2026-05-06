На Орловщину из-за границы ввезли 1,3 миллиона саженцев и подвоев

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Такой объём соответствующих импортных поставок ведомство проконтролировало с начала года.

В частности, в апреле в Орёл на склад временного хранения ООО «Далк» доставили 898 тысяч саженцев и подвоев яблони, а также косточковых культур. Странами отправки являлись Италия и Сербия.

Россельхознадзор проверял сопроводительные документы и отбирал образцы для лабораторных исследований. В итоге специалисты признали, что посадочный материал соответствует всем требованиям, и допустили его к использованию.

