Клычков создал оперштаб для повышения капитализации региона

Губернатор и глава правительства Орловской области Андрей Клычков издал постановление о создании оперативного штаба по реализации мероприятий, направленных на повышение капитализации территории региона. Как следует из документа, штаб создан как постоянно действующий коллегиальный совещательный орган. Его главная задача заключается в координации взаимодействия органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных ведомств, местного самоуправления, предприятий, учреждений и прочих организаций при реализации мероприятий по повышению капитализации Орловской области.

Штаб возглавил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора в Правительстве области Сергей Латынин. Его заместителем стала член правительства – руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова. Секретарем назначена заместитель руководителя департамента – начальник управления государственного имущества Светлана Андреева.

В состав оперштаба также вошли руководители и заместители профильных структур областного правительства, в том числе: управления по государственной охране объектов культурного наследия, департамента по проектам развития территорий, департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, а также департамента финансов. Кроме того, по согласованию в штаб включены представители Управления Росреестра по Орловской области, филиала ППК «Роскадастр» и Межрегионального бюро технической инвентаризации.

В работе штаба также примет участие исполнительный секретарь ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области» Вячеслав Панарин. Новый орган наделен правом запрашивать и получать информацию от всех участников процесса, заслушивать их представителей на своих заседаниях, приглашать экспертов для участия в работе, а также создавать рабочие группы для решения конкретных задач. Решения штаба носят рекомендательный характер, но являются обязательными для рассмотрения.

Заседания штаба будут проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год, как в очной форме, так и с использованием видеоконференцсвязи. Заседание считается правомочным при участии не менее половины членов утвержденного состава. Решения принимаются большинством голосов путем открытого голосования, а при равенстве голосов решающим является голос председательствующего. Функции по организационно-техническому обеспечению деятельности оперативного штаба возложены на департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

