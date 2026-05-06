В Успенской школе открыта вакансия на 1 миллион рублей

В Орловской области стартует внеочередной конкурс «Земский учитель».

Департамент образования Орловской области объявил о проведении внеочередного конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, переезжающему на работу в сельскую местность или малый город. Выплата составит 1 миллион рублей. Средства предоставляются в рамках программы «Земский учитель».

Напомним, такие выплаты положены педагогам, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек. Конкурсный отбор объявлен на конкретную вакантную должность учителя математики в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Успенская средняя общеобразовательная школа имени В. Н. Мильшина» Ливенского района.

Заявления и пакеты документов принимаются региональным оператором – БУ ОО ДПО «Институт развития образования» – в период с 13 по 27 мая 2026 года включительно. Подать документы можно как в электронном виде с пометкой «Конкурсный отбор – Земский учитель», так и на бумажном носителе лично. Участником конкурса может стать учитель в возрасте до 55 лет (на дату подачи документов), имеющий среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее квалификационным требованиям.

Также к участию допускаются студенты последних курсов педагогических направлений подготовки, успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. Победитель конкурса должен будет заключить трудовой договор со школой на срок не менее пяти лет. В случае неисполнения трудовой функции в полном объеме, кроме предусмотренных Трудовым кодексом периодов отдыха и отпусков, договор продлевается на соответствующий период.

К конкурсу не допускаются претенденты, которые уже проживают или работают в том же муниципальном районе, где находится вакантное место. Исключение – если с момента увольнения с последнего места работы или с даты регистрации по месту жительства прошло не менее шести месяцев. Также не могут участвовать те, кто уже становился победителем аналогичных конкурсных отборов в Орловской области в предыдущие годы.

После завершения приема заявок, а первый этап продлится до 27 мая, с 28 мая по 5 июня 2026 года пройдет экспертная оценка документов, формирование рейтинга и определение победителей. Затем с 6 по 20 июня победитель сможет выехать в Успенскую школу для знакомства с администрацией и коллективом. Окончательный приказ об утверждении списка победителей будет издан до 1 августа 2026 года.

ИА “Орелград”