В Орле вандалы покусились на баннер в честь Победы

6.5.2026 | 11:39 Новости, Происшествия

Он размещён на набережной Дубровинского.

Фото: vk.com/oreladm

Как уточнили в Администрации Орла, графическое изображение находится под смотровой площадкой. Это один из самых крупных баннеров на данную тему из установленных в городе.

Глава «Объединённого муниципального заказчика» Илья Филькин рассказал, что на ближайшее время запланирована временная реставрация. Затем повреждённую секцию восстановят в полном объёме. «ОМЗ ожидает коммерческие предложения», – отметили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, будет подано заявление в полицию.

В мэрии напомнили, что нанесение какого-либо вреда объектам с символикой Победы может повлечь за собой особо тяжёлые последствия. Также городская админстрация призвала орловцев не оставаться равнодушными свидетелями таких поступков.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU