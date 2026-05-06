В Орле вандалы покусились на баннер в честь Победы

Он размещён на набережной Дубровинского.

Как уточнили в Администрации Орла, графическое изображение находится под смотровой площадкой. Это один из самых крупных баннеров на данную тему из установленных в городе.

Глава «Объединённого муниципального заказчика» Илья Филькин рассказал, что на ближайшее время запланирована временная реставрация. Затем повреждённую секцию восстановят в полном объёме. «ОМЗ ожидает коммерческие предложения», – отметили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, будет подано заявление в полицию.

В мэрии напомнили, что нанесение какого-либо вреда объектам с символикой Победы может повлечь за собой особо тяжёлые последствия. Также городская админстрация призвала орловцев не оставаться равнодушными свидетелями таких поступков.

