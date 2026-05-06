В Орле на массовых мероприятиях запретят маски и оружие

В Орле введут новые правила проведения массовых мероприятий.

Депутаты Орловского городского Совета в первом чтении согласовали новое «Положение об организации и проведении массовых мероприятий на территории городского округа город Орел». Документ призван упорядочить проведение культурных, спортивных, просветительских, патриотических, рекламных и других мероприятий, проводимых на открытых площадках, в парках, скверах, на улицах, бульварах и площадях.

После принятия нового документа его предшественник утратит свою силу. Таковым является постановление Орловского городского Совета от 2004 года, которое пока еще регулирует порядок проведения спортивно-массовых, культурно-зрелищных и рекламных мероприятий. Под действие нового положения подпадут массовые мероприятия, требующие согласования с администрацией города, независимо от численности участников. Однако есть и исключения.

Так, действие документа не будет распространяться на митинги, шествия и пикетирования, поскольку они регулируются федеральным законом № 54-ФЗ. Также исключение составляют религиозные обряды, официальные муниципальные спортивные мероприятия, ярмарки, промоакции в виде раздачи листовок, мероприятия личного характера, в том числе свадьбы и юбилеи, события, проводимые самой администрацией города или муниципальными организациями.

Чтобы согласовать мероприятие, организатор – юридическое или физическое лицо) – должен будет направить в администрацию письменное уведомление не ранее чем за 30 и не позднее чем за 10 дней до даты проведения. В уведомлении необходимо указать: наименование и цель мероприятия, место, дату, время начала и окончания, предполагаемое количество участников, программу. Также надо будет указывать контактные данные организатора и лиц, ответственных за общественный порядок, первую медицинскую помощь, пожарную безопасность и, что особенно актуально в наши дни, за разработку маршрутов эвакуации при сигнале «Ракетная опасность».

Структурное подразделение администрации города будет рассматривать поступившие уведомления в течение пяти календарных дней. Основаниями для отказа могут стать: противоречие целей мероприятия законодательству, несоблюдение сроков подачи, неполные сведения, совпадение по времени и месту с другим уже согласованным мероприятием, нарушение работы общественного транспорта, а также введение на территории режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Среди обязанностей, которые новый документ налагает на организаторов, можно отметить техническое обустройство места проведения (сцены, звук и освещение) с соблюдением правил безопасности, обеспечение пожарной и санитарной безопасности, а также уборку территории и вывоз мусора после окончания мероприятия.

Новое положение также введет четкий перечень запретов для посетителей массовых мероприятий. Так, на подобные мероприятия нельзя будет приносить оружие, взрывчатые, ядовитые вещества, колющие и режущие предметы. Запрещено будет распивать спиртные напитки, появляться в состоянии опьянения, повреждать оборудование и зеленые насаждения, забираться на ограждения, крыши и деревья, выбрасывать мусор мимо урн.

Отдельным пунктом будет прописан запрет скрывать лицо, в том числе использовать маски и средства маскировки, затрудняющие идентификацию личности. Исключение составляют медицинские маски, которые можно надевать только по медицинским показаниям или в связи с введением ограничительных мер при инфекциях. Также запрещено будет приходить на массовые мероприятия с животными, за исключением собак-поводырей в намордниках. Документ принят пока только в первом чтении. Замечания и предложения к нему уже принимаются Орловским городским Советом народных депутатов.

ИА “Орелград”