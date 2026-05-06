Прокуратура проверит данные о закрытии ПВР в Ливнах

6.5.2026 | 17:16 Закон и порядок, Новости

Надзорное ведомство отреагировало на публикации в СМИ.

Фото: Прокуратура Орловской области

Напомним, о закрытии пунктов временного размещения стало известно на этой неделе.

Проверка проводится по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина. Интересно, что ведомство интересует лишь один из трёх закрытых ПВР – располагавшийся в гостинице «Центральная» (и наиболее вместительный – на 91 человека).

Орган надзора проверит «исполнение требований законодательства при решении вопроса о переселении граждан, временно переехавших в Орловскую область и проживающих в указанном ПВР».

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

