Прокуратура проверит данные о закрытии ПВР в Ливнах

Надзорное ведомство отреагировало на публикации в СМИ.
Напомним, о закрытии пунктов временного размещения стало известно на этой неделе.
Проверка проводится по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина. Интересно, что ведомство интересует лишь один из трёх закрытых ПВР – располагавшийся в гостинице «Центральная» (и наиболее вместительный – на 91 человека).
Орган надзора проверит «исполнение требований законодательства при решении вопроса о переселении граждан, временно переехавших в Орловскую область и проживающих в указанном ПВР».
