На Орловщине сократится число официальных пляжей

6.5.2026 | 17:23

В Управлении МЧС заявили, что к открытию готовят только 35 таких объектов.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

В минувшем году речь шла о 40 пляжах. В 2024-м – о 39.

Официально купальный сезон откроют, как обычно, 1 июня. На данный момент в регионе подготовлены акватории 20 пляжей. Водолазы очищают места будущего отдыха от опасных и посторонних предметов.

Пляжи должны оборудовать средствами спасения. Кроме того, необходимо выделить отдельные зоны купания для взрослых и детей. Также здесь должны быть установлены стенды с необходимой информацией.

Ещё одно обязательное условие работы официальных пляжей – постоянное присутствие спасателей.

