Стало известно о гибели на СВО Максима Прохорова

6.5.2026 | 10:53

Ранее, с лета 2025 года, сын депутата облсовета считался пропавшим без вести.

Фото: oreloblsovet.ru

Его мать, Наталья Прохорова, не только является депутатом областного совета, но и входит в состав комитета по бюджету, налогам и финансам. Также она возглавляет школу №50 города Орла.

О том, что Максим погиб, орловчанка написала в своих соцсетях.

«Вот ты и вернулся домой… Больно, страшно без тебя… Спасибо, что ты был с нами! Мы тебя очень любим, сын!» – написала Наталья Прохорова.

В марте Максиму должны были вручить медали – Жукова и «За храбрость» второй степени. Их передали родителям защитника Отечества на сессии облсовета. Также дочери Максима Варваре вручили командирские часы с гербом Орловской области.

Прохоров — выпускник Орловского юридического института МВД и Академии ФСБ России. Известно, что он работал в силовом блоке региона на различных должностях. В июне 2022 года приступил к выполнению задач специальной военной операции. В рамках СВО командовал взводами разведчиков и штурмовиков.

ИА «Орелград»


