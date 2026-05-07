Клычков призвал защитить аграриев от обломков вражеских БПЛА

7.5.2026 | 11:35 Важное, Новости, СВО

Тему подняли в связи с активизацией полевых работ.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Это произошло на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Орловский губернатор потребовал, чтобы районные руководители не допускали ситуаций, когда на полях будут оставаться фрагменты сбитых беспилотников врага.

«Мы будем искать технические решения. Работы в этом направлении идут. Будем с соседними регионами консультироваться», – указал Андрей Клычков.

Также губернатор поручил муниципальным главам провести отдельное совещание с аграрным блоком региональной администрации.

«Чтобы у нас был постоянный режим – он не может быть раз в месяц, потому что через месяц мы уже ничего не найдём на поле, когда всё уже взойдёт», – объяснил орловский глава.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

