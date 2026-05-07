Клычков призвал защитить аграриев от обломков вражеских БПЛА

Тему подняли в связи с активизацией полевых работ.

Это произошло на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Орловский губернатор потребовал, чтобы районные руководители не допускали ситуаций, когда на полях будут оставаться фрагменты сбитых беспилотников врага.

«Мы будем искать технические решения. Работы в этом направлении идут. Будем с соседними регионами консультироваться», – указал Андрей Клычков.

Также губернатор поручил муниципальным главам провести отдельное совещание с аграрным блоком региональной администрации.

«Чтобы у нас был постоянный режим – он не может быть раз в месяц, потому что через месяц мы уже ничего не найдём на поле, когда всё уже взойдёт», – объяснил орловский глава.

