Сотрудники орловского управления СКР участвуют в «Вахте Памяти»

Также им помогают коллеги из Управления Следственного комитета по Тамбовской области.

Известно, что в поисковых мероприятиях принимают участие следователи-криминалисты и помощники руководителей следственных управлений по общественно-политической работе. Также данной работой занимаются волонтёры межрегионального объединения «Костёр».

Поиски проходят в нашем регионе, в Болховском районе у деревни Хмелевая. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался плацдарм войск оккупантов.

На Кривцовских высотах, в междуречье Оки и Зуши, погибли не менее 100 тысяч советских воинов. Более 25 тысяч красноармейцев похоронены на Кривцовском мемориале (открытом в 1970 году). Сегодня здесь с положенными почестями проводили в последний путь ещё 121 защитника Отечества.

За последние несколько лет орловское управление Следственного комитета, взаимодействуя с органами ФСБ России, официально установило факты расстрелов 46 человек — речь о мирных жителях, убитых фашистскими захватчиками и их пособниками. Возбуждённые уголовные дела были переданы в Главное следственное управление СКР. Орловский областной суд признал массовые убийства мирных жителей на территории нашего региона геноцидом.

