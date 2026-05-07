Клычков призвал жёстко отвечать на глупость и вандализм

Скорее всего, губернатор имел в виду инцидент с баннером в честь Дня Победы.

Заявление прозвучало на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

«Не допускать никаких актов глупости и вандализма, жёстко на них реагировать. И по городу Орлу есть ситуация, которая произошла, тоже прошу с правоохранителями отработать. Эти случаи не должны оставаться безнаказанными», – высказался орловский глава.

Напомним, накануне Администрация Орла рассказала о повреждении праздничного баннера на набережной Дубровинского. Сообщалось, что готовится заявление в полицию. Также «Объединённый муниципальный заказчик» обещал устранить повреждения.

