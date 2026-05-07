Клычков призвал жёстко отвечать на глупость и вандализм

7.5.2026 | 11:24 Новости, Происшествия

Скорее всего, губернатор имел в виду инцидент с баннером в честь Дня Победы.

Фото: vk.com/oreladm

Заявление прозвучало на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

«Не допускать никаких актов глупости и вандализма, жёстко на них реагировать. И по городу Орлу есть ситуация, которая произошла, тоже прошу с правоохранителями отработать. Эти случаи не должны оставаться безнаказанными», – высказался орловский глава.

Напомним, накануне Администрация Орла рассказала о повреждении праздничного баннера на набережной Дубровинского. Сообщалось, что готовится заявление в полицию. Также «Объединённый муниципальный заказчик» обещал устранить повреждения.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

