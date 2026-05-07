Молодые ветеринары получат дополнительные выплаты

В Орловской области расширили круг получателей выплат для молодых ветеринаров.

В Орловской области скорректировали правила предоставления денежных выплат молодым ветеринарным специалистам. Основное изменение коснулось образовательных критериев: теперь поддержку смогут получать не только выпускники вузов, но и обладатели дипломов о среднем профессиональном образовании по специальности «Ветеринария». Соответствующее постановление издало правительство региона. Базовый документ был принят еще в октябре 2023 года.

Он устанавливал, что претендовать на ежегодную выплату могут специалисты до 30 лет, получившие высшее или среднее профессиональное образование, но строго по специальности 36.05.01 «Ветеринария» (университетская программа). При этом размер выплаты зависел от должности. Так, для ветеринарного фельдшера выплату установили в размере 100 тысяч рублей в год, а для ветеринарного врача – в размере 200 тысяч рублей в год. Но последнему для получения такой выплаты требовалось высшее образование.

Теперь кое-что изменилось. В частности, своим новым постановлением правительства региона скорректировало действовавшие правила. Так, поправками уточнены специальности для среднего профессионального образования (СПО). Теперь в документе прямо указан код 36.02.01 «Ветеринария», а это программа подготовки ветеринарных фельдшеров в колледжах и техникумах. Скорректировано описание образования для фельдшеров. Выплату в 100 тысяч рублей теперь могут получать как выпускники колледжей (по специальности 36.02.01), так и обладатели высшего образования (по специальности 36.05.01), если они работают в должности ветеринарного фельдшера.

Унифицированы требования к «первому трудоустройству». В обновленной версии четко сказано: специалист должен впервые устраиваться в госучреждения ветслужбы области именно со дня получения диплома вуза или колледжа, а срок между получением диплома и заключением трудового договора не должен превышать трех лет.

Общие условия программы при этом остались неизменными. Так, возраст получателей выплат – до 30 лет включительно, место работы – государственные учреждения Орловской области, подведомственные областному управлению ветеринарии, срок выплат – в течение трех лет ежегодно, но при условии отработки не менее пяти лет (с правом приостановки срока на декрет или службу по призыву). Неизменным осталось и условие о том, что при увольнении до истечения пяти лет выплаченную сумму ветеринару придется вернуть в бюджет в полном объеме. Исключение сделано только для случая перехода в другое подведомственное учреждение.

В целом новая редакция приводит текст постановления в соответствие с реальной системой профессионального образования. Раньше формально выпускник колледжа по специальности «Ветеринария» мог попасть в неопределенную ситуацию из-за расхождения кодов, поскольку в «старом» тексте не было уточнения по СПО. Теперь эти пробелы устранены, и поддержка гарантированно доступна всем профильным молодым специалистам, независимо от того, окончили они университет или техникум.

ИА “Орелград”