На Орловщине построят и реконструируют сотни контейнерных площадок

Правительство Орловской области обновило программу обращения с отходами.

Правительство региона внесло изменения в государственную программу «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области». Документ актуализирует планы на 2026 год по развитию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. Согласно обновленному паспорту программы, в текущем году доля твердых коммунальных отходов, направляемых на объекты обработки или сортировки, должна составить 68,6 процента от общей массы образованных отходов.

Совокупная мощность инфраструктуры для накопления ТКО запланирована на уровне 19,5 тысячи кубометров. Уточнены также параметры регионального проекта «Экономика замкнутого цикла». Помесячный план показателей этого проекта на 2026 год предусматривает стабильное достижение двух ключевых индикаторов. Так, доля обрабатываемых ТКО в общей массе образованных отходов установлена на уровне 62,6 процента, доля захораниваемых отходов – 89,5 процента. Эти показатели будут поддерживаться равномерно в течение всего года.

Наиболее масштабные мероприятия запланированы в рамках ведомственного проекта «Совершенствование системы управления в области обращения с отходами». Судя по документу, в 2026 году муниципальные образования должны создать 100 новых контейнерных площадок и реконструировать 208 существующих площадок. Также будет приобретено 384 контейнера для накопления ТКО за счет бюджетных средств и еще 1096 контейнеров за счет внебюджетных источников.

На ввод в эксплуатацию новых и реконструированных контейнерных площадок в бюджете предусмотрено 15,97 миллиона рублей. На закупку контейнеров и бункеров муниципальными образованиями должно быть выделено 5,72 миллиона рублей. Еще 4,14 миллиона рублей составят внебюджетные средства, которые на приобретение контейнеров, по прогнозам властей, потратят юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В рамках ведомственного проекта также запланированы научно-исследовательские работы по определению нормативов накопления ТКО на территории Орловской области и корректировка территориальной схемы обращения с отходами. В постановлении правительства региона также сказано, что обновленная редакция программы направлена на достижение целей, установленных федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла», и на снижение доли отходов, направляемых на захоронение, к 2030 году до 50 процентов от объема ежегодно образуемых ТКО.

