На Орловщине «списали» 53 миллиона рублей налоговых долгов

Налоговики заявили об очередном сокращении количества должников.

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области сообщило, что сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц в регионе снизилась на 53 миллиона рублей по сравнению с началом года. Специалисты связывают это с несколькими причинами, но особо отмечают тот факт, что с 1 апреля 2026 года начал работать упрощенный порядок взыскания долгов.

Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС, с 1 апреля налоговый орган получил право автоматически списывать задолженность с банковских счетов граждан без обращения в суд. Однако это возможно только при условии, что должник не оспаривает сумму долга. Если возражений с его стороны нет, в рамках упрощенного механизма налоговики направляют в банк поручение на перечисление средств и приостановление операций по счетам. Банк блокирует счета и списывает необходимую сумму.

Если у должника нет банковских счетов или на них не хватает средств, то налоговая служба обращается к судебным приставам. И уже приставы взыскивают долг за счет другого имущества должника, которое им удастся найти. Последствия для граждан в данном случае могут быть достаточно серьезными, так как приставы вправе применять меры принудительного взыскания. Это может быть, например, арест и распродажа личного имущества. Кроме того, приставы могут выносить постановления об ограничении выезда должников за границу,

В УФНС России по Орловской области также напомнили, что проверить и погасить задолженность можно несколькими способами. Например, сделать это можно не выходя из дома через свой «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», мобильное приложение «Налоги ФЛ», сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС или портал госуслуг. Также можно использовать мобильное приложение любого банка с QR-кодом, содержащим реквизиты единого налогового платежа.

