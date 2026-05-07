В Орле суд признал дистанционную работу у ИП трудовыми отношениями

И взыскал 188 тыс. рублей долга по зарплате.

Женщина обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Дарье Королевой об установлении факта трудовых отношений, взыскании задолженности по заработной плате, оплате вынужденного прогула, компенсации за неиспользованный отпуск, просрочку выплат и морального вреда.

Истица пояснила, что работала у ответчика дистанционно с 14 августа 2024 года по 2 июля 2025 года в должности менеджера по договорной работе. Трудовой договор в письменной форме не заключался. Коммуникация осуществлялась через электронную почту и рабочий чат в мессенджере. Истице установили пятидневную неделю с 9:00 до 18:00, зарплату — 30 000 рублей в месяц. С сентября 2024 года по апрель 2025 года платили регулярно, но за май и июнь 2025 года расчет не произвели. С 3 июля 2025 года ответчик перестал давать поручения, а со 2 августа 2025 года доступ удаленщицы в рабочий чат заблокировали. Истица расценила это как незаконное отстранение от работы. Направленная претензия осталась без удовлетворения — ответчик соглашался выплатить только 30 000 рублей.

В суде представитель ответчика возражал, утверждая, что у женщины сложились гражданско-правовые отношения с ООО «Центр Логистики».

Суд, исследовав материалы дела (более 2000 скриншотов переписок, выписки по банковской карте), установил, что истица выполняла работу лично, в интересах, под контролем и управлением ИП Королевой, соблюдала режим рабочего времени — это признаки трудовых отношений (ст. 15, 56 ТК РФ). Зарплата перечислялась именно Королевой, в переписках стороны прямо называли выплаты заработной платой. Договор должен был быть оформлен работодателем письменно, но его отсутствие не отменяет факта трудовых отношений (ст. 16, 67 ТК РФ). Никаких договоров гражданско-правового характера (подряда, возмездного оказания услуг) с ООО «Центр Логистики» не заключалось.

ООО «Центр Логистики» создано 9 октября 2024 года — уже после начала работы удаленщицы. Коммерческий директор этой компании являлся гражданским мужем Королевой. Суд признал их аффилированными лицами и указал, что выполнение поручений сотрудников ООО «Центр Логистики» не означает наличия трудовых отношений с этим юрлицом.

Поскольку доступ к рабочему чату (необходимый для выполнения трудовой функции) был заблокирован, а оснований для отстранения по ст. 76 ТК РФ не имелось, период с 3 июля по 3 октября 2025 года признан вынужденным прогулом.

Всего с ИП Королевой взыскано в пользу экс-работницы 188 284,10 руб. (зарплата, вынужденный прогул, отпускные, проценты) + 20 000 руб. морального вреда. Также с ответчика в доход бюджета города Орла взыскана государственная пошлина в размере 15 648,52 руб.

Решение Заводского районного суда может быть обжаловано в течение месяца.