Орловщина выделила 17 миллионов рублей на развитие туристических центров

В Орловской области стартовал второй конкурс на туристические субсидии.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области объявил о проведении уже второго в 2026 году конкурсного отбора по предоставлению субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям. Средства предназначены для реализации проектов по развитию общественных территорий и обустройству туристских центров в соответствии с туристским кодом города.

Общая сумма субсидии, распределяемой в рамках конкурсного отбора, составляет 17,676 миллиона рублей. Участниками могут стать муниципальные образования, наделенные статусом городского поселения или городского округа. Отметим, что раньше подобные субсидии исправно получал город Орел. Бюджетные деньги предназначены на софинансирование мероприятий по созданию благоприятных условий для туризма, обеспечению информационной доступности и объединению основных объектов туристского показа в единое архитектурно-культурное пространство.

В частности, средства субсидии разрешено тратить на обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков пешеходной туристской навигации, в том числе с применением интерактивных решений; на размещение архитектурной фасадной подсветки зданий, арт-объектов и скульптурных композиций, устройство уличной инфраструктуры для комфортного передвижения маломобильных граждан, включая пандусы, поручни, тактильные барельефы и таблички со шрифтом Брайля.

Также допускается установка малых архитектурных форм, в том числе фотогеничных инсталляций, панорамных биноклей на смотровых площадках и схем-диорам, проектирование и создание городских скульптурных композиций, обустройство фотозон и смотровых площадок. Можно тратить средства на повышение уровня безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия (например, стойки экстренного вызова 112 и общественные санузлы), оснащение площадок для проведения праздничных городских ярмарок (например, мобильные торговые павильоны и сборно-разборные сцены) и обустройство выделенных парковок для туристических автобусов и легкового такси с установкой соответствующих дорожных знаков.

Предельный уровень софинансирования из областного бюджета составляет не более 99 процентов от общего объема расходного обязательства муниципального образования. Это означает, что минимальная доля местного бюджета должна составить 1 процент, хотя муниципалитетам никто не запрещает эту долю увеличивать. В конкурсной документации подчеркнуто, что муниципалитет вправе финансировать проект и в большем объеме за счет собственных доходов, но это не приведет к увеличению размера субсидии из областного бюджета.

