В Орловской области подорожали яйца

В марте в Орловской области инфляция составила 0,7 процента.

Орелстат опубликовал данные о потребительских ценах в регионе за март 2026 года. По сравнению с февралем цены на товары и услуги выросли в среднем на 0,7 процента. При этом продовольствие подорожало на 0,8 процента, непродовольственные товары – на 0,1 процента, а услуги – на 1,3 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), который исключает сезонные и административные факторы, составил 100,5 процента. Для сравнения, в марте 2025 года он составлял 100,8 процента.

Самым заметным изменением на продовольственном рынке стал рост цен на яйца. В марте они подорожали на 11,3 процента по сравнению с февралем, а с начала года – сразу на 39,6 процента. По сравнению с мартом прошлого года яйца стали дороже на 14,6 процента. Это один из самых высоких показателей среди всех товарных групп. Фрукты, овощи и картофель за отчетный месяц подорожали на 1,4 процента, а с начала года – на 15,7 процента. Год к году эта категория товаров показала снижение на 1,1 процента, но сезонный рост в первом квартале оказался весьма значительным.

Хлеб и хлебобулочные изделия демонстрируют устойчивый рост цен. В марте хлеб подорожал на 2,8 процента по отношению к февралю, а с начала года – на 3,8 процента. По сравнению с мартом 2025 года рост цен на хлеб составил 7,9 процента. Крупы и бобовые, напротив, дешевеют. Так, за март крупы подешевели на 0,5 процента, а с начала года – на 2,5 процента. Год к году снижение составило 5,1 процента. Макаронные изделия также незначительно снизились в цене – на 0,4 процента за месяц и на 2,8 процента по отношению к декабрю 2025 года.

Мясо и птица тоже продолжают дешеветь. За март эти продукты подешевели на 0,4 процента, а с начала года снижение цен на них достигло 2,6 процента. При этом если сравнивать год к году, то мясо и птица все еще дороже на 6,7 процента. Неоднозначную динамику продемонстрировали молоко и молочная продукция. За месяц они подорожали на 0,6 процента, но с начала года подешевели на 0,9 процента. Сливочное масло, напротив, за месяц подешевело на 1,3 процента, с начала года – на 2,7 процента, а год к году – на 6,7 процента. А вот подсолнечное масло демонстрирует стабильность – рост цены на него составил всего 0,2 процента за месяц.

В свою очередь рыбопродукты стабильно дорожают. За месяц рыба подорожала на 0,5 процента, с начала года – на 1,9 процента, а год к году – на 8,1 процента. Алкоголь оказался выше инфляции. Так, алкогольные напитки за месяц подорожали на 0,6 процента, с начала года – на 4,7 процента, а год к году – на 9,9 процента. Также Орелстат сообщил, что в марте 2026 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений в Орловской области составила 22 938 рублей в расчете на месяц. Условный (минимальный) набор продуктов питания стоил 7059,3 рубля. По сравнению с февралем эти показатели выросли на 1,1 процента и 2,8 процента соответственно.

ИА “Орелград”