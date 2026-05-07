Окружные депутаты рассказали о непростых отношениях с прокуратурой

Надзорный орган пытался добиться отставки нескольких нардепов Орловского МО.

Орловский окружной совет народных депутатов на прошедшей сессии утвердил отчет о собственной деятельности за 2025 год. Однако по сути это был отчет за всю пятилетнюю деятельность, поскольку в этом году окружной Совет, кстати, всего лишь первого созыва завершает свою работу. Напомним, раньше округ был Орловским районам. После его преобразования в округ в сентябре 2021 года прошли первые в истории выборы депутатов окружного совета.

Депутатский корпус изначально насчитывал 24 депутата. В 2025 году в его составе произошли изменения. Так, досрочно были прекращены полномочия депутата Павла Степанова – по его собственному желанию. В 2024 году депутаты приняли отставку Вячеслава Гольцова. Потери могли быть и более существенными, но парламентарии достойно сражались за своих коллег. Из отчета следует, что от прокуратуры Орловского района (она пока так и называется районной, а не окружной) в окружной Совет поступило два представления и семь протестов.

«За прошедшие пять лет работы Совета депутатов Орловская районная прокуратура обращалась в суд о прекращении полномочий председателя окружного Совета Галкина Н.В., председателя КСП округа Плаховой Т.В., депутатов окружного Совета Грядунова Н.Н., Быковой А. В., Савенковой Н. Г., Ященко Н. И., Барсуковой Т. П., Кожухова М. Ю. и Чернова В. В. в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ и Федеральным законом № 131-ФЗ. Кассационным определением судебной коллегии по административным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции кассационное представление прокурора оставлено без удовлетворения», – говорится в отчете парламентариев.

Однако депутаты отмечают, что взаимодействие окружного Совета с прокуратурой района в целом является конструктивным и осуществляется по нескольким направлениям. Так, прокурор района наделен правотворческой инициативой. Это означает, что он вправе вносить в администрацию округа и окружной Совет предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии муниципальных нормативно-правовых актов. В соответствии с требованиями законодательства все нормативно-правовые акты окружного Совета, перед рассмотрением их на заседаниях, направляются прокурору района для проверки на предмет соответствия действующему законодательству.

«В случае поступления предложений или замечаний от прокурора, они обсуждаются депутатами и вносятся в проекты решений. Представители прокуратуры Орловского района принимают непосредственное участие в работе заседаний окружного Совета депутатов», – отмечено также в отчете.

ИА “Орелград”