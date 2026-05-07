Госархив рассказал историю фронтовика с двумя «похоронками»

Удивительная история старшины Каверина пополнила раздел «Жива Победа!»

Государственный архив Орловской области пополнил раздел «Участники войны» на архивном сайте «Жива Победа!». Как сообщили в учреждении, в преддверии 81-й годовщины Победы в базу данных внесены новые записи о 72 воинах. Одна из них просто поражает. Речь идет об истории Ивана Каверина, старшины 6-й роты 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии. Как следует из информации Госархива региона, родился он в крестьянской семье, в 1910 году в селе Ярище Колпнянского района.

Перед началом войны работал председателем колхоза «Путь Ленина», был женат на Екатерине Прокофьевне, воспитывал сыновей Вячеслава и Геннадия. 29 октября 1941 года Каверина призвали в Красную Армию Колпнянским райвоенкоматом. Он попал в 45-й запасной полк в Орле, участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками, а 30 октября был ранен в бедро и выбыл из полка. Благодаря сайту «Подвиг народа» и документу о награждении Каверина орденом Красной Звезды удалось восстановить его дальнейший фронтовой путь.

Так, было установлено, что в составе 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии он воевал на Воронежском фронте с июня по сентябрь 1942 года. 17 сентября получил легкое ранение в кисть правой руки в бою за высоту Подгорная под Воронежем. Затем сражался на Белгородском направлении с января по июль 1943 года, и 8 июля получил легкое ранение в стопу правой ноги в бою за село Солдатское. С 1 по 17 августа 1943 года воевал на Сумском направлении. За участие в этих боях Иван Алексеевич получил медаль «За боевые заслуги».

Именно там произошел эпизод, который дважды заставил его семью поверить в его гибель, отметили в областном Госархиве. «Дорога освобождения шла через дремучий лес. Неожиданно послышались выстрелы. Фашисты стреляли из пулеметов. Был отдан приказ их уничтожить. Я с двумя бойцами отправился на выполнение задания. Вскоре мы услышали разговор фашистов, их было семь человек. Когда подошли поближе, я сказал, чтобы они сдавались. Два фашиста бросились бежать – мне удалось застрелить их. Остальных уничтожили товарищи. Но и сами мы были тяжело ранены. Долгое время находился я на поле боя в бессознательном состоянии», – вспоминал сам фронтовик.

Вероятно, именно тогда его родные получили первую «похоронку», предполагают в архиве. В документах, уточняющих потери, размещенных на сайте «Память народа», значилось: старшина И.А. Каверин погиб 19 августа 1943 года. В другом документе указывалось даже место захоронения: Сумская область, Лебединский район, город Лебедин, сквер Советской Армии. К счастью, сведения о гибели оказались ошибочными. Каверин остался жив, его подобрала другая дивизия. Он оказался в госпитале, где ему ампутировали ногу.

Когда состояние ухудшилось, его вынесли в изолятор, а к нему домой полетела вторая «похоронка». Однако Каверин не умер. Он девять месяцев пролежал в госпитале, после чего был признан негодным к военной службе и снят с воинского учета. Вернувшись в Ярище, работал в колхозе и на общественных началах – сельским судьей при Ярищенском сельсовете.

ИА “Орелград”