Орловский сенатор призвал орловцев вывешивать красные флаги

Сам Василий Иконников уже сделал это.

Представитель нашего региона в Совете Федерации, первый секретарь Орловского обкома КПРФ прокомментировал решение об отмене наиболее масштабных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Напомним, об этом стало известно накануне. От парада, шествия Бессмертного полка и салюта отказались из-за вопросов безопасности.

Василий Иконников признал это решение разумным. Однако подчеркнул, что более локальные мероприятия в честь 9 мая, включая митинги памяти и возложения цветов, проведут (или уже проводят) и в Орле, и в районах области.

«Мы — народ-Победитель!» — напомнил сенатор.

Иконников рассказал, что, следуя призыву КПРФ, установил на своём балконе красный флаг Победы, и призвал орловцев последовать его примеру. Также политик предложил жителям нашей области публиковать такие снимки в социальных сетях с хештегом #ЦветПобедыКрасный.

Соответствующая запись появилась в официальном канале Иконникова в MAX.

ИА «Орелград»