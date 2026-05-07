В Орловской области перезахоронили 121 красноармейца

Торжественная церемония прошла на Кривцовском мемориале.

Останки защитников Отечества, погибших на Орловщине в годы Великой Отечественной войны, были найдены в рамках акции «Вахта Памяти» – в минувшем и текущем годах. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Удалось установить имя одного из погибших. Это Виктор Иванович Кутенков, гвардии младший сержант. Он родился в 1918-м году в городе Горьком (сейчас это Нижний Новгород). Известно, что его награждали медалью «За отвагу».

Виктор Кутенков погиб 17-го июля 1943-го. Останки этого красноармейца будут перезахоронены на его малой Родине.

