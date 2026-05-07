В Орловской области перезахоронили 121 красноармейца

7.5.2026 | 13:51 Новости, Общество

Торжественная церемония прошла на Кривцовском мемориале.

Фото: vestiorel.ru

Останки защитников Отечества, погибших на Орловщине в годы Великой Отечественной войны, были найдены в рамках акции «Вахта Памяти» – в минувшем и текущем годах. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Удалось установить имя одного из погибших. Это Виктор Иванович Кутенков, гвардии младший сержант. Он родился в 1918-м году в городе Горьком (сейчас это Нижний Новгород). Известно, что его награждали медалью «За отвагу».

Виктор Кутенков погиб 17-го июля 1943-го. Останки этого красноармейца будут перезахоронены на его малой Родине.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

