Суд обязал орловский завод «Керама Марацци» лучше очищать стоки, сбрасываемые в Оку

Прокурор настаивал на остановке деятельности до устранения нарушений.

Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ООО «Керама Марацци». Поводом послужила проверка соблюдения законодательства об охране водных объектов. Установлено, что предприятие сбрасывает очищенные поверхностные сточные воды с двух промплощадок (ул. Итальянская, 5 и ул. Поселковая, 19) через систему ливневой канализации протяженностью более 1,3 километра в реку Оку в районе дачного поселка «Ботаника». Водопользование осуществляется на основании решения уполномоченного органа от 14 декабря 2015 года, которым утверждены нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

В ходе проверки 10 июня 2025 года с участием представителей Росприроднадзора и аккредитованной лаборатории были отобраны пробы сточных вод. Зафиксировано многократные превышения ПДК: по азоту аммонийному — в 118,1 раза, по азоту нитритному — в 22,1 раза, по ион-аммонию — в 1,3 раза. Аналогичные нарушения (превышение по БПК, азоту нитритному, азоту аммонийному, сульфитам) выявлялись и ранее — в ноябре 2024 года.

В суде представители компании возражали против иска, указывая, что превышения вызваны незаконными врезками в ливневую канализацию посторонних лиц, а также дефектами трубопровода (трещины, протечки). Предприятие представило доказательства, что после устранения врезок и ремонта сети показатели в пробах от сентября-октября 2025 года (согласно протоколам ООО «НТЦ «Промэнерго» и ООО «Центр экологических анализов и расчетов») уже не превышали нормативов.

Однако прокурор настаивал, что нарушения не устранены, и инициировал проведение судебной экспертизы. Выполненная филиалом ЦЛАТИ по Брянской области в январе-феврале 2026 года экспертиза, подтвердила: в сточных водах, сбрасываемых заводом, по-прежнему есть превышения — по сульфат-ионам в 1,1 раза (107 мг/дм3 при нормативе 100 мг/дм3) и по нефтепродуктам в 1,2 раза (0,061 мг/дм3 при нормативе 0,05 мг/дм3). При этом суд принял результаты без учета погрешности измерений, руководствуясь позицией Росприроднадзора и ГОСТ 27384-2002.

Суд также отклонил требование прокурора о полном приостановлении сброса сточных вод до устранения нарушений, согласившись с доводами предприятия: это приведет к затоплению территории, экологическому ущербу и остановке производства, а альтернативного способа отвода ливневых вод не существует (или 272 автоцистерны в сутки, объемом 10 куб. м каждая.).

Заводской районный суд Орла обязал ООО «Керама Марацци» в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в реку Оку, до нормативных значений. Также компания оплатит проведенную экспертизу и госпошлину.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”