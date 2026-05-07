Суд взыскал с орловского ТЦ «ГРИНН» компенсацию за травму

Интересы пострадавшей отстаивал прокурор Заводского района Орла.

69-летняя женщина — инвалид 3 группы – 13 июня 2025 года упала на эскалаторе в торговом центре №2 (филиал АО «Корпорация ГРИНН»). Пострадавшую доставили в больницу им. Семашко, где диагностировали травмы, а затем направили на амбулаторное лечение.

Прокурор настаивал, что эскалатор является источником повышенной опасности, а значит, ответственность владельца наступает независимо от вины. В иске требовалось взыскать с «Корпорации ГРИНН» 700 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В суде представитель ответчика не оспаривал сам факт падения посетительницы в ТЦ, но назвал сумму иска завышенной, предлагая снизить ее, ссылаясь на неизвестную причину падения и степень причиненного вреда здоровью.

Изучив материалы дела, Заводской районный суд пришел к выводу, что в силу закона (ст. 1079 ГК РФ) владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред. Иск удовлетворен частично. С АО «Корпорация ГРИНН» в пользу пенсионерки взыскано 100 000 рублей компенсации морального вреда. Кроме того, ответчик заплатит госпошлину в размере 3 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, ранее корпорацию обязали выплатить компенсацию за упавшую пластиковую букву «Г». Она пробила мужчине голову.

ИА “Орелград”