ТБанку придется заплатить за кредит, оформленный мошенниками

Жительница Орла даже не знала о существовании договора, пока не получила смс-требование о погашении задолженности.

1 ноября 2024 года неизвестные лица оформили на имя женщины кредит на сумму 142 000 рублей. Сама она кредитную карту не получала, распоряжений на перевод средств не давала. Несмотря на отсутствие волеизъявления клиента, банк перевел деньги на счета третьих лиц: 83 000 рублей, 53 500 рублей и 1 750 рублей. Общая сумма списаний составила 138 250 рублей (чуть меньше оформленного кредита).

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, жительница Орла признана потерпевшей. Досудебную претензию в адрес банка оставили без удовлетворения.

В суде представитель ТБанка возражал против иска, настаивая, что договор был заключен дистанционно с использованием аналога собственноручной подписи (СМС-кодов, входа в личный кабинет), а все операции совершены с мобильного номера истца. Банк также заявил, что не обязан возвращать деньги, так как не было доказательств его вины.

ПРи этом входы в личный кабинет совершались 31 октября и 1 ноября 2024 года с устройств с IP-адресами, принадлежащими городу Днепру (Украина), тогда как истец в эти дни находилась в Орле, а ее телефон имел совершенно другой IP. Электронная почта, на которую банк отправил кредитный договор, не принадлежит орловчанке — она зарегистрирована на иное лицо. Мобильное приложение ТБанк было установлено на телефон истицы только 4 ноября 2024 года, уже после всех спорных операций. Переводы денег совершались на карты, в том числе на карту ПАО «Сбербанк», выпущенную не на имя орловчанка.

Заводской районный суд указал, что банк, вопреки требованиям Федерального закона «О национальной платежной системе», не проверил операции на признаки мошенничества (необычное место входа в личный кабинет — из-за границы, переводы на карты физлиц в другой банк, несколько операций подряд). Никаких доказательств того, что жительница Орла разглашала коды или передавала телефон мошенникам, суду не представили.

Договор признан ничтожным. С АО «ТБанк» в пользу жительницы Орла взыскано 87 128 рублей, выплаченных по недействительному кредиту.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца.

