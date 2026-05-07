В Орле «Счастья» будет немного меньше

Застройщик отказался от одного дома в зоне комплексного развития на Наугорке.

Накануне, 6 мая, состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории комплексного развития в Советском районе (между Наугорским шоссе, улицей Цветаева и ПГК «Транзистор»). Корректировка касается этажности, посадки зданий и их назначения. Вместо трех МКД – два, вместо пристроенного помещения (800 кв. м) – пятиэтажный физкультурно-образовательный центр (5000 кв. м).

Реализуется проект в несколько этапов. В ЖК «Счастье» войдут 24-этажный многоквартирный дом и девятиэтажный. Они будут располагаться на удалении от оживленных магистралей. Монолитно-кирпичные здания с вентилируемым серо-терракотовым фасадом. Последним этапом реализации проекта станет строительство многофункционального центра.

По словам представителя застройщика Владимира Плотникова, с последних публичных слушаний изменилась концепция. По договору о КРТ «Авилон» должен возвести не менее 24 тыс. кв. м благоустроенного жилья. Эта обязанность исполняется. Но принято решение о сокращении максимальной общей площади квартир примерно на 9 тыс. кв. м. Договор о КРТ предполагает появление и помещений общественно-делового назначения. Застройщик видит перспективу «ухода в сторону физкультуры». Два этажа центра намерены отвести под спортивный клуб, один – под офисы, есть планы на детский развлекательный парк, магазины, кафе. Расчетное количество стоянок – 183 (0,35 на одну квартиру + для офисных нежилых помещений).

Аварийный дом №3 по улице Плещеевской должны расселить к концу 2026 года, №9 по Наугорскому шоссе – к концу 2027. По словам Владимира Плотникова, более половины первого здания уже выкуплено. Приобретен один гараж, снесены хозпостройки. Идут переговоры по «мастерской», которая, формально находясь в гаражном кооперативе, имеет выезд лишь на территорию будущего жилого комплекса.

В 2024 году ЖК преподносился как открытая благоустроенная часть города с зелеными зонами, площадками для отдыха и спорта. В 2026 – ЖК «Счастье» закрывается шлагбаумами и пятью калитками на активных направлениях движения. Также пока не определились с зарядками для электрокаров. Возможно, лишь одна появится у многофункционального центра.

Начало строительства первого дома запланировано летом.

Новые ориентировочные параметры ЖК: 509 квартир общей площадью 29,3 тыс. кв. метров на примерно 978 жителей (ранее рассчитывали на 586 квартир общей площадью 40 тыс. кв. м для 1246 человек).

Напомним, ООО «Авилон» выиграло конкурс на комплексное развитие территории жилой застройки в Советском районе весной 2024 года. Заявленный тогда объем финансирования работ составил 3,6 млрд рублей.

ИА “Орелград”